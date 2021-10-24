Прокуратура Ставрополья начала проверку по факту избиения и издевательств отчимом над пасынками в Кисловодске

Прокуратура Ставрополья начала проверку информации, в которой говорится, что в Кисловодске отчим издевался и избивал двух несовершеннолетних сыновей своей супруги.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что мужчина помимо избиения также морально унижал детей. В случае провинности их заставляли есть с опущенных на пол тарелок. При этом отчим сравнивал мальчиков со свиньями и собаками.

- По данному факту прокуратурой Ставропольского края незамедлительно организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будут приняты все необходимые меры реагирования, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ставрополья.

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