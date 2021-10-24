Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом на Ставрополье

Инцидент случился 24 октября в Кочубеевском округе, на федеральной трассе «Кавказ». Там произошло ДТП с участием рейсового автобуса.

В результате аварии погиб виновник аварии-водитель автобуса. Также пострадали 3 близких родственника водителя, в том числе малолетний ребенок.

Их доставили в больницу.

- По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета РФ Игоря Иванова в Кочубеевском межрайонном следственном отделе следственного управления СКР России по Ставрополью по данному факту начата проверка на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. По результатам проверочных мероприятий в СКР будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.