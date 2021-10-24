101-летняя ставропольчанка поучаствовала во Всероссийской переписи населения

Фото: администрация Левокумского округа

Вдова ветерана Великой Отечественной войны Анна Федоровна Коровина, которой в этом году исполнился 101 год, поучаствовала в переписи населения. Переписчики пришли к долгожительнице на дом.

Ответить на вопросы ей помогала дочь, председатель женсовета села Левокумского Ольга Коровина.

На Ставрополье Коровины приехали в 1967 году. Анна Федоровна прожила с мужем Михаилом 66 лет, из-за его работы семье приходилось часто переезжать.

Жена трудилась рядом с главой семьи, который был главным бухгалтером крупного агропредприятия, и обеспечивала крепкий семейный тыл. Была великолепной портнихой, шила наряды для дочери и друзей.

Долгожительница гордится своим возрастом. Быть активным, много трудиться и доброжелательно относиться к людям – в этом и есть секрет долголетия, считает Анна Федоровна.