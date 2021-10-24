Прокуратура организовала проверку по факту ДТП, которое произошло в Изобильненском городском округе. Так, инцидент произошел 23 октября, вблизи станицы Староизобильной Изобильненского городского округа.

Там водитель автомобиля «Ока» не справился с управлением, съехал с дороги, машина перевернулась и врезалась в дерево.

За рулем легковушки находился несовершеннолетний. Его с травмами доставили в больницу. Выяснилось, что этот автомобиль подросток приобрел втайне от родителей.

- По данному факту прокуратурой Изобильненского района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, по ее итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ставрополья.

В Ставропольском крае подросток втайне от родителей купил машину и попал в ДТП