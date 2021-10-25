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Происшествия25 октября 2021 9:31

Житель Ставрополья ответит за применение насилия отношении сотрудника Росгвардии

Против мужчины возбуждено уголовное дело
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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В Петровском городском округе 54-летнмй мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 октября. Этого мужчину вызвали для допроса по ранее возбужденному в отношении него уголовному делу по статье: «Оскорбление представителя власти».

Ставрополец, пройдя на территорию контрольно пропускного пункта Петровского межрайонного следственного отдела, при досмотре сумки стал вести себя агрессивно, после чего достал канцелярский нож и попытался нанести им удар сотруднику МОВО по Петровскому городскому округ–филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю».

Благодаря сотруднику Росгвардии удалось пресечь преступление. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителей власти.

Сейчас следователи допрашивают очевидцыев, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.