Житель Ставрополья ответит за применение насилия отношении сотрудника Росгвардии

В Петровском городском округе 54-летнмй мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 октября. Этого мужчину вызвали для допроса по ранее возбужденному в отношении него уголовному делу по статье: «Оскорбление представителя власти».

Ставрополец, пройдя на территорию контрольно пропускного пункта Петровского межрайонного следственного отдела, при досмотре сумки стал вести себя агрессивно, после чего достал канцелярский нож и попытался нанести им удар сотруднику МОВО по Петровскому городскому округ–филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю».

Благодаря сотруднику Росгвардии удалось пресечь преступление. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителей власти.

Сейчас следователи допрашивают очевидцыев, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.