В Шпаковском округе погиб водитель, взявший автомобиль у родственницы прокатиться

Инцидент произошел 24 октября, в 20:20, вблизи поселка Цимлянский Шпаковского городского округа. Там водитель автомобиля Хендэ Акцент не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

От полученных травм на месте скончался 33-летний местный житель, его 37-летний пассажир доставлен в больницу.

Оба участника ДТП (жители поселка) не были пристегнуты ремнями безопасности, а водитель, как выяснилось, вовсе не имел права управления, так как водительских прав никогда не получал.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К ответственности может быть привлечена владелица автомобиля, если выяснится, что она намеренно передала право управления лицу, не имеющему права управления. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье в ДТП погиб 30-летний водитель легковушки. У погибшего произведен биозабор крови для химико-токсикологического исследования.