Самые выгодные ипотечные кредиты 18+

Фото: банка Уралсиб.

Собственные программы Уралсиб «Строящееся жилье» и «Готовое жилье» были разработаны с учетом возможностей юных клиентов (начиная от 18 лет). Тем, кто готов брать на себя ответственность и строить собственную жизнь уже сегодня, банк предлагает всестороннюю помощь, поддержку и выгодные условия.

Помимо двух названных продуктов, линейка ипотечных кредитов банка Уралсиб предусматривает интересы и всех остальных слоев населения. Это и программы с господдержкой (включая семьи с детьми), и приобретение недвижимости, находящейся в залоге у другого банка (готовой или в стадии строительства). И рефинансирование договоренностей по кредитам со сторонними организациями. Сегодня, чтобы стать владельцем собственных «квадратных метров», есть масса вариантов. Ознакомиться с ними подробнее и выбрать тот, который подходит именно вам - несложно, а оформить заявку (в том числе он-лайн) – быстро.

Нужно просто зайти на сайт ПАО «БАНК Уралсиб». Или проконсультироваться с сотрудником по тел. 8-800-250-57-57. Или посетить ближайшее представительство банка.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»