Еще больше многодетных семей Ставрополья смогут воспользоваться компенсацией ипотечного платежа

Распоряжение о дополнительном выделении 14,5 млрд рублей на компенсацию ипотечных платежей многодетным семьям подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эта мера позволит помочь более чем 32 тыс. многодетных родителей. В этом году Правительство РФ увеличило объемы финансирования по сравнению с прошлым годом более чем в 1,5 раза - практически до 69 млрд рублей.

Как сообщает федеральный оператор льготной ипотеки ДОМ.РФ, за два года действия меры поддержки финансовую помощь в погашении ипотеки получили 227 тыс. российских многодетных семей. Им перечислено более 100 млрд рублей. Около 11,5 тыс. семей смогли благодаря выплате полностью погасить кредит.

Напомним, с 2019 года по решению президента РФ Владимира Путина многодетные семьи с ипотечными кредитами могут получить от государства сумму до 450 тыс. рублей или в размере остатка кредита, если он меньше этой суммы.

Претендовать на эти средства можно, если третий или последующий ребенок родился в 2019-2022 годах.

В июле этого года условия программы были расширены. Теперь выплаты можно использовать на погашение кредитов, полученных для покупки участка для личного подсобного хозяйства или садоводства, на строительство индивидуального дома или покупку недостроенного.

Можно направить средства на погашение кредита на приобретение жилья в рамках льготных программ регионов, а также последней доли в праве собственности на недвижимость.

Также подписано постановление о внесении изменений в программу льготной ипотеки. Документ откроет возможность для кредитования граждан по ставке 7%, желающих купить или построить частный дом.

Получить заем можно будет до конца действия программы льготной ипотеки, то есть до 1 июля 2022 года. Постановление позволит выдать около 15 тыс. кредитов на покупку и строительство частных домов. Общая сумма займов превысит 30 млрд рублей.