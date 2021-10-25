В Ставрополе правоохранители отстранили от управления пьяного водителя

Накануне к наряду ДПС, следовавшему по проспекту Кулакова Ставрополя, обратились люди, которые сообщили, что в их автомобиль въехал позади движущийся кроссовер. По словам очевидцев, у водителя иномарки имелись очевидные признаки опьянения.

Когда автоинспекторы подошли к водителю, оказалось, что он заснул. Сон был такой глубокий, что сразу разбудить его инспекторы не смогли. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Спустя несколько минут гражданин все-таки пришел в себя и предоставил документы. Выяснилось, что ставропольцу всего 21 год, но он уже был лишен права управления за нетрезвое вождение и вернул водительское удостоверение меньше месяца назад.

В этот раз в отношении ставропольца составили протокол по статье: «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы и очередное лишение права управления.