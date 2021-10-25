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Происшествия25 октября 2021 15:52

После ДТП с рейсовым автобусом в Кочубеевском округе возбудили уголовное дело

По факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров возбуждено уголовное дело
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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24 октября в Кочубеевском округе на федеральной трассе «Кавказ» произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в результате аварии погиб виновник происшествия - водитель автобуса.

Также пострадали три близких родственника водителя, в том числе малолетний ребенок. Их доставили в больницу.

осле медицинского осмотра у остальных 7 пассажиров и второго водителя автобуса каких-либо повреждений не зафиксировано.

Они продолжили маршрут на другом транспортном средстве. По факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров возбуждено уголовное дело.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.