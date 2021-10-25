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Общество25 октября 2021 16:05

В троллейбусах Ставрополя и трамваях Пятигорска пассажирам выдадут медицинские маски

Всего на оба предприятия поступило 100 тысяч масок
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Региональный миндор снабдил троллейбусное предприятие Ставрополя и городское электротранспорте предприятие Пятигорска одноразовыми медицинскими масками для выдачи пассажирам, у которых они отсутствуют. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Всего на оба предприятия поступило 100 тысяч масок. В ближайшее время поступит еще 100 тысяч.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что Ставрополье к 25 октября обновило максимум по числу зараженных коронавирусом за сутки. За вчерашний день диагноз подтвердился у 411 человек.