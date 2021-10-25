За аренду земли Невинномысск получил на 8,7 млн рублей больше, чем планировалось

Всего в Невинномысске заключено 3588 договоров аренды земельных участков

Глава Невинномысска поделился с подписчиками в Instagram, из чего складывается городской бюджет. Михаил Миненков рассказал, что на 18 октября 2021 года в казну промышленного центра Ставрополья поступило 126,6 млн рублей только от арендаторов муниципальных земельных участков. Годовой план уже выполнен на 107,4%. В бюджет поступило на 8,7 миллионов больше запланированного. Всего в Невинномысске заключено 3588 договоров аренды земельных участков.

- Увеличение поступлений в бюджет города увеличились благодаря проведению комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города ежедневной работы по муниципальному земельному контролю с арендаторами земельных участков, - обратил внимание глава города. - Кроме того, внедрен новый метод информирования арендаторов о задолженности и сроках оплаты арендной платы через «смс – информирование».

При этом остается актуальным вопрос непогашенной арендаторами задолженности. Из-за чего уменьшается доходная часть местного бюджета и растут объемы претензионно-исковой работы по взысканию долгов. В результате замедляется благоустройство Невинномысска и развитие отдельных отраслей.

- Поэтому наши усилия и впредь будут направлены на проведение мероприятий по мобилизации средств в муниципальный бюджет! - отметил Михаил Миненков.