В Ставропольском крае с 26 по 30 октября объявили охоту на лихачей

На трассах Ставрополья, где происходят аварии по причине несоблюдения безопасного скоростного режима, проводится профилактическая операция по контролю за скоростью. В октябре мероприятие пройдет в два этапа

Первый этап прошел с 14 по 18 октября в Апанасенковском, Буденновском, Грачевском, Красногвардейском, Новоселицком, Труновском, Шпаковском, Изобильненском, Ипатовском, Новоалександровском, Петровском и Советском округах, в регионе КМВ, на трассе «Кавказ» (от границы с Краснодарским краем до границы с КБР), «Минеральные Воды – Кисловодск», а также на автодорогах вокруг Ставрополя.

За время операции к ответственности привлекли более 620 нарушителей скоростного режима, из них 176 водителей могут лишиться права управления за превышение скорости за 60 и более км в час, а также за повторное лихачество.

Второй этап операции пройдет с 26 по 30 октября.

Он охватит Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, а также Георгиевский, Минераловодский, Александровский, Курский, Арзгирский, Благодарненский, Нефтекумский, Степновский, Кировский округа. Кроме того работа продолжится на КМВ и на трассе «Кавказ».