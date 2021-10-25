21 скорую помощь получили малые населенные пункты Ставропольского края

Автопарк медицинских учреждений Ставрополья пополнился новыми машинами скорой помощи. Торжественная церемония передачи ключей от транспорта прошла 25 октября в региональном центре. В отдаленные села Ставрополья, где проживает менее 50 тысяч человек, отправилась 21 машина.

Из них - 3 реанимобиля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья. За последние несколько лет более 200 автомобилей пополнили медицинский автопарк в Ставропольском крае.

В планах, озвученных губернатором края, в ближайшее время приобрести ещёе около 70 автомобилей скорой помощи.

На приобретение автомобилей скорой помощи потратили средства федерального и регионального бюджетов.

- В целом по итогам взаимодействия с федеральным центром, в рамках краевых программ и партнерства с социально-ответственным бизнесом за недавние 5 лет для медучреждений Ставрополья приобретено 229 машин «скорой», - написал Владимир владимиров на своей странице в Инстаграм.