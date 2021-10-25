Более 8,7 тысячи раз обратились жители столицы Чечни в ЦОП «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2021 года

Фото: Россети.

Более 8,7 тысячи заявок подали в Центр обслуживания потребителей (ЦОП) Грозного АО «Чеченэнерго» (под управлением «Россети Северный Кавказ») жители столицы Чеченской Республики в январе-сентябре 2021 года.

В том числе более 2,2 тысячи горожан обратились в рамках технологического присоединения, 6,4 тысячи - по вопросам заключения и переоформления договоров на энергоснабжение, открытия лицевых счетов, установки интеллектуальных приборов учета, перерасчета использованного ресурса и опломбировки счетчика.

Все вопросы в подразделении решаются в режиме «одного окна» - специалисты проводят консультацию, фиксируют обращение и контролируют его дальнейшее исполнение.

- Хочу от всей души поблагодарить работников столичного Центра обслуживания потребителей за терпение и добросовестное отношение к своей работе. Уже не первый раз обращаюсь в подразделение - всегда наблюдаю оперативный, доброжелательный и ответственный подход, – отмечает Луиза Ятуева, жительница города Грозного.