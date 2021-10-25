Более тысячи бывших COVID-пациентов прошли восстановление в санаториях Ессентуков

В 15-ти санаториях Ессентуков опробовали новую программу реабилитации пациентов после коронавируса. Врачи восстанавливают нормальную работу легких после разного процента поражения. Больше тысячи человек уже прошли реабилитацию.

Программа подразумевает использование минеральной воды, прогулок по терренкурам, насыщение крови кислородом с помощью специального оборудования. Последнее наиболее эффективно, потому что три минуты использование аппарата заменят три часа прогулки по хвойному лесу.

Напомним, председатель Совфеда России Валентина Матвиенко высоко оценила профессионализм ставропольских медиков и реализацию программу реабилитации после коронавируса. Сейчас, когда в стране все больше инфицированных и выздоровевших, это важное медицинское новшество.