Глава Дагестана направит 3,6 млн рублей для поддержки семей погибших в ДТП в Калмыкии

Власти Дагестана финансово поддержат родственников, у которых погибли и пострадали члены семьи в аварии в Калмыкии.

- Чтобы поддержать родных погибших и пострадавших в ДТП, по моему поручению правительство Дагестана выделит из резервного фонда более 3,6 млн рублей. Семьям шестерых погибших будет выделено по 500 тыс. рублей. По 400 и 250 тысяч в качестве помощи получат пострадавшие, - заявил глава республики Сергей Меликов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что шесть человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении грузовика с пассажирским автобусом в Калмыкии. Инцидент произошел 02:05 24 октября, на территории Яшкульского района (на 245 км ФАД Р-216 "Астрахань - Элиста – Ставрополь"). Там Камаз столкнулся с пассажирским автобусом "Неоплан", следовавшим по маршруту "Махачкала - Санкт-Петербург".

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