Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва газа в Махачкале

В прокуратуре Дагестана сообщили, что ведомство начало проверку после взрыва газа в частном доме Махачкалы, после которого начался пожар. Ожоги получили двое взрослых и младенец.

- В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, по ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об инциденте и публиковала фото с места событий. Предварительной причиной ЧП называют утечку бытового газа на кухне. Продолжается проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Пострадавшему ребенку всего 2 месяца.