В Ставропольском крае микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали три человека

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 26 октября, около 03:30, на автодороге «Астрахань – Элиста – Ставрополь». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Водитель микроавтобуса Мерседес Спринтер, двигаясь со стороны Светлограда в сторону Ставрополя, не выдержал безопасной дистанции и столкнулся с движущимся впереди автомобилем КамАЗ.

С ушибами и ссадинами за медицинской помощью обратились водитель и 2 пассажира микроавтобуса. Двоим из них оказали разовую помощь. Микроавтобус ехал по маршруту «Волгоград - Ставрополь». В момент происшествия в салоне находились 2 пассажира.

За рулем маршрутки был 42-летний житель Калмыкии. Не исключено, что авария могла произойти из-за усталости водителя микроавтобуса. По факту происшествия проводится проверка.