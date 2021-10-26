В Ставрополе за неделю привилось более 8 тысяч человек

в краевом центре прошли вакцинацию 278 704 человека Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По официальным сводкам министерства здравоохранения ситуация с заболеванием коронавирусной инфекцией в регионе с каждым днем только ухудшается. Власти Ставрополя дали поручение усилить работу по профилактике распространения Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в Ставрополе прошли вакцинацию 278 704 человека. По данным городских поликлиник за последнюю неделю привились 8 493 человека.

На сегодняшний день полную иммунизацию двумя компонентами получили 124 382 ставропольца (40 896 – старше 60 лет). А только первым компонентом привились 154 322 горожанина, из которых 44 720 в возрасте 60+.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в регионе была введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, куда в частности входят работники сферы обслуживания, государственные и муниципальные служащие.

Для удобства горожан работают 14 медицинских пунктов, где можно получить первый и второй компоненты вакцины.

На территории поликлиник расположено 8 пунктов, 3 – в торговых центрах «Космос», «Европейский» и на рынке «Верхний», 3 – в вузах (аграрном и медуниверситете, СКФУ).

Записаться на процедуру можно через портал «Госуслуги», на едином медицинском портале Ставропольского края mz26.ru, через регистратуры поликлиник, по телефону 122, в окне самообслуживания одного из пяти МФЦ Ставрополя.

Ранее врач из красной зоны объяснила, как получить методвод от прививки против коронавируса в Ставропольском крае. На сегодняшний день число зараженных в регионе достигло 95607. За сутки диагноз подтвердился у 413 человек.