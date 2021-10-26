Прививку от COVID-19 первым компонентом вакцины на Ставрополье сделали почти 789 тысяч человек

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 25 октября получили 788932 человека. За сутки +5911 человек.

Вторым компонентом в нашем крае привились уже 731491 человек. За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на +3522 человека больше. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Остаток вакцины на 26 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 283476 доз, а по второму 199809 доз.

Количество людей 60+ получивших вакцину на Ставрополье составляет 243908 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 1599 человек.

Через интернет за весь период на вакцинацию записался 58571 человек. За последние сутки на вакцинацию записался онлайн 116 жителей края.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что врач-инфекционист ковидного госпиталя на базе городской больницы №3 Ставрополя Дарья Бугарева объяснила, кому положен медотвод от прививки против коронавируса.