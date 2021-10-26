На «Сигнал» без турникетов: ставропольский завод принял участие во всероссийской акции

Фото: завод "Сигнал".

В рамках всероссийского мероприятия «Союза машиностроителей России» Ставропольский радиозавод «Сигнал» совместно с региональным советом Союзмаш России, принял участие в акции «Неделя без турникетов».

За время проведения акции на радиозаводе побывали 101 школьник и пять педагогов из трех ставропольских учебных заведений: МБОУ лицей № 2, МБОУ СОШ № 43, МБОУ СОШ № 10.

Ребята посетили уникальный информационно-музейный центр «Сигнала», в котором познакомились с продукцией и технологиями завода, узнали о том, какую роль в оборонной промышленности страны играют специзделия, изготавливаемые на предприятии. Опытные экскурсоводы рассказали школьникам об интересных фактах из истории создания изделий радиоэлектронной борьбы и о той продукции военного и гражданского назначения, которую в разные годы производил завод. Многие экспонаты можно было не только увидеть, но и потрогать руками, потому как они являются частью экспозиции музея.

Юным ставропольцам была предоставлена возможность познакомиться с информационным содержанием тач-столов, рассмотреть макет заводской территории и сфотографироваться на память.

Напомним, информационно-музейный центр ПАО «Сигнал», в котором информирование посетителей происходит с применением новейших мультимедийных средств, открыл свои двери 4 июня 2021 года - в свой юбилейный год. Проекционные экраны, тач-столы, уникальные исторические и современные экспонаты в четырех тематических экспозициях и все это в едином стиле - именно таким предстает перед посетителями информационно-музейный центр «Сигнал».

ИМЦ создавался при активном содействии всех производственных подразделений завода, а консультантами в создании музея выступили сотрудники уникального исторического парка «Россия - моя история».