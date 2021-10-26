Глава Ингушетии вручил ключи от новых домов 36 малоимущим семьям

Фото: пресс-служба правительства РИ

В Ингушетии также, как и по всей стране в этом году впервые отметили День отца. Отпраздновать его решили оказанием помощи малоимущим землякам. В республике на сегодняшний день проживают 36 малообеспеченных семей, среди них и дети сироты.

Они получили ключи от новых домов, построенные на средства Ассоциации благотворительных фондов республики при Совете отцов.

Поздравить новоселов и вручить им ключи в Назрань приехал глава региона Махмуд-Али Калиматов, а также Председатель общественного совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов.

Так, первой ключи от нового жилища получила семья Булгучевых, в которой ранее произошли два больших несчастья. Сначала у них скончался отец, а через несколько лет не стало и матери. Большая семья, в которой воспитываются 8 детей, где самому младшему мальчику всего 10 лет, состояла на учете в Ассоциации благотворительных фондов. Сейчас детей воспитывает тетя, которая вместе с мужем оформила на них опекунство.

Кстати, на строительство домов для семей детей - сирот выделено 15 земельных участков.

Каждый дом, в который вселились семьи обставлен мебелью и необходимой техникой, для новоселов создан полный комфорт для проживания. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии.

Это не первая благотворительная акция организации - с 2020 года по сегодняшний день построено 133 дома.

Деятельность совета отцов Республики Ингушетия началась с марта 2020 года. Он призван объединить инициативных, неравнодушных мужчин для привлечения внимания к проблеме ответственного отцовства и оказанию реальной помощи детям. На попечении Совета отцов находится 1657 семей.

Сегодня Глава Ингушетии также вручил ключи 9 семьям из двух общежитий №20 и №38 по пр. Базоркина города Назрань. Переселение стало возможным благодаря программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2013-2015 годах».

В каждом общежитии по 92 квартиры, всего – 184. На сегодняшний день большая часть семей уже переселилась, подготовлены и подписаны договоры социального найма. Завершение реализации программы планируется к 1 декабря 2021 года.