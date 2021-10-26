В Георгиевске невнимательный водитель сбил подростка на пешеходном переходе

Инцидент произошел 25 октября, около 19:00, на улице Калинина в Георгиевске. Там водитель автомобиля ВАЗ-21104, двигаясь со стороны ул. Тургенева в сторону ул. Батакской, сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

16-летний студент получил ушибы и ссадины конечностей и таза. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, 31-летний водитель «десятки» признаков опьянения не имел. За последние два года он несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

По факту происшествия проводится проверка.