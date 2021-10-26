Россельхозбанк помогает сэкономить на топливе

Филиал Россельхозбанка на Ставрополье активно включился в реализацию программы перевода автомобильной техники на газомоторное топливо с начала сотрудничества с ООО «Газпром газомоторное топливо» в 2018 году.

Банк адаптировал кредитные программы для участников рынка газомоторного топлива. Сегодня организации могут получить в Россельхозбанке кредит для перехода на газ сроком до 7 лет, а физические лица - до 3 лет. Потратить заемные средства можно на приобретение, приобретение и установку или введение в эксплуатацию газобаллонного оборудования, включая комплектующие для его установки, на автотранспортные средства или сельхозтехнику для возможности использования газомоторного топлива.

В регионе сейчас активно расширяют сеть заправок с компримированным газом (за 6 лет построено 17), так как это важнейшее условие доступности данного вида топлива. Очередную метановую заправку открыли недавно в Невинномысске. Поэтому, как считают специалисты Россельхозбанка, основной интерес к кредитным продуктам связан именно с развитием масштабной инфраструктуры в регионе.

Ежегодно число автомобилей, работающих на природном газе, на Ставрополье, как и в целом по России, растет. В Ставропольском крае только за прошедший год больше 1,2 тысячи автомобилей перевели с бензина на газ. Объем потребляемого сжатого природного газа в регионе вырос на 45% за последние 6 лет. Способствует этому в том числе и расширенная продуктовая линейка Россельхозбанка, которая предусматривает возможность инвестиционного и оборотного финансирования на цели развития газозаправочной инфраструктуры, в том числе постройку автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и КриоАЗС, покупку и переоборудование транспорта и техники на использование метана в качестве моторного топлива, закупку газомоторного топлива.

- Благодаря программам льготного переоборудования транспортных средств переход с бензиновых заправок на метановые становится более простым и незаметным как для владельцев частных автомобилей, так и для водителей спецтехники, в том числе сельскохозяйственной. Для аграриев комплекс мероприятий, среди которых строительство новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и центров обслуживания оборудования, реконструкция действующих заправок сегодня, являются дополнительным стимулом для дальнейшего полного перехода на газомоторное топливо. Среди клиентов Ставропольского филиала есть несколько клиентов, которые уже воспользовались данной программой или планируют включиться в нее в ближайшее время, - отметила директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова.

За консультацией по вопросу кредитования на приобретение газомоторного оборудования можно обратиться в одно из подразделений регионального филиала Россельхозбанка на территории Ставропольского края, Республики Северная Осетия - Алания, Карачаево-Черкесской Республики, позвонить по номеру телефону 8 (8652) 25-80-82 или воспользоваться онлайн-инструментами банка.