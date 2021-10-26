В Благодарненском округе водитель попал в ДТП с скрылся места происшествия, бросив травмированную жену

Инцидент произошел 25 октября, около 12:00, в селе Спасском Благодарненского округа. Водитель автомобиля не справился с управлением на небезопасной скорости, съехал с дороги и врезался в придорожное дерево.

После чего водитель скрылся с места ДТП, участником которого он являлся.

40-летняя пассажирка получила перелом руки и травмы головы, помощь ей оказали очевидцы. Они вызвали на место скорую помощь. Правоохранителям удалось за короткое время найти водителя. Им оказался 41-летний местный житель, который в момент ДТП был, как ни странно, трезв.

Объяснить свой поступок мужчина не смог. Полицейские его разыскали дома, мирно смотрящим телевизор.

За оставление места происшествия ставропольцу грозит лишение права управления. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. По факту аварии с пострадавшей проводится проверка.