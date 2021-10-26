Тхэквондисты из Ставрополя завоевали 29 медалей на всероссийских соревнованиях

Ставропольские спортсмены в очередной раз подтвердили статус одних из сильнейших в стране.

На чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ, которые прошли в Московской области, сборную нашего края представляли 30 человек из Ставрополя. По итогу в копилке команды 29 медалей.

В личных соревнованиях наши спортсмены завоевали 22 медали – 3 золотые, 10 серебряных и 9 бронзовых. В командных выступлениях ребята забрали 7 наград.

Юниорская команда среди девушек заняла 1 место в дисциплине «туль», 2 место в «спарринге» и 3 место в «спецтехнике».

Юноши взяли золото в спарринге. Мужская команда поднялась на первую ступень пьедестала по дисциплине «спецтехника», а также взяла две бронзы в спарринге и «туль».

По итогам состязаний лучшие ставропольские тхэквондисты вошли в сборную команду России для участия в чемпионате и первенстве Европы, которые пройдут в Хорватии.

Ими стали Доминика Николаева, Дана Дубовская, Анна Соловьева, Елена Виппер, Елена Соловьева, Роман Петренко, Николай Сердюков, Александр Винников, Армен Захарян, Полина Огаркова, Алексей Кожевников, Герман Фаргиев, Владимир Василенко и Денис Долбня.