«Водную» проблему минераловодцев решат уже в этом году

Фото: пресс-служба ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

Магистральный высоконапорный водовод, проложенный от очистных сооружений водоснабжения в районе хутора Перевального до резервуаров чистой воды в селе Нагутском, эксплуатируется более 30 лет. Об этом рассказали в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Особенно изношены два участка стального трубопровода протяженностью 404 м и 680 метров. Отсюда – частые утечки и порывы.

Для проведения аварийно-восстановительных работ нужно полностью останавливать насосную станцию, отключать потребите-лей, а затем опорожнять и промывать водовод. Новый же запуск системы занимает до 16-ти часов.

Чтобы решить проблему кардинально, в 2021 году из краевого бюджета выделили более 14 млн рублей на замену обоих аварийных участков. На сегодняшний день большая часть работ, которые ГУП СК «Ставропольводоканал» начал летом, уже завершена. Осталось уложить 340 метров уже сваренных труб, провести промывку и дезинфекцию водовода и засыпать траншею.

Также в этом году крайводоканал в рамках собственной программы капитального ремонта частично модернизировал уличную водопроводную сеть села Марьины колодцы. Работы велись по улице Садовой, где труба эксплуатируется с 70-х годов ХХ века.

Здесь заменили более 600 м старых стальных труб на современные полиэтиленовые. Специалисты уже проводят переподключение абонентов.