Число госпитализированных с коронавирусом за сутки в Ставропольском крае достигло 250. об этом «КП-Ставрополь» сообщил главный врач ССП Антон Фарсиянц.

По его словам, пока нет тенденции к снижению заболеваемости COVID-19. Самый большой пик заболевания приходится на краевой центр.

Так, в Ставрополе на сегодняшний день коечный фонд задействован полностью. Чтобы госпитализировать тяжелобольных горожан, нередко приходится везти их в город Невинномысск и в районную больницу Кочубеевского района.

В Ставрополе за сутки госпитализируют по 60- 80 человек с подозрением на коронавирус.

По последним данным Роспотребнадзора, в краевом центре число зараженных коронавирусом достигло 18690. За сутки в Ставрополе диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 86 жителей города.

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