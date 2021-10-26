На Ставрополье подготовили предложения в федеральный план развития Пятигорска

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым. Обсуждены вопросы, связанные с разработкой предложений от края в комплексный план развития Пятигорска.

Напомним, на федеральном уровне с участием региона начата подготовка проекта этого документа.

Обращаясь к главе муниципалитета, Владимиров подчеркнул, что все планы развития города должны быть направлены на решение волнующих людей проблем. В том числе при их составлении должны учитываться и наказы, данные избирателями в ходе недавних выборов.

- Проблемы, которые поднимают наши земляки, наказы, что они передали представителям партий во время выборов – все это должно решаться в первую очередь. Мы должны использовать для этого любые доступные возможности, включая краевые и федеральные программы. И наша задача - добиваться того, чтобы эти предложения максимально были учтены и при работе над планом развития Пятигорска, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Как прозвучало во время встречи, по итогам совместной работы краевых министерств и администрации города в краевые предложения к плану включены проекты, касающиеся благоустройства и развития туристской и транспортной, дорожной инфраструктуры, здравоохранения, образования в Пятигорске.

По итогам встречи предложения от Ставрополья направлены в Минэкономразвития России для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.