В Кочубеевском округе загорелся грузовик

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 26 октября, около 14:00, на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю» в Кочубеевском округе. Там у груженого семенами подсолнуха КамАЗа произошла разгерметизация переднего колеса.

Неуправляемый автомобиль врезался в бетонные ограждения, выехал на встречную полосу, после чего кабина загорелась. Пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На место происшествия прибыли спасатели, потушили возгорание, и груз, высыпавшийся на проезжую часть, не успел загореться.

В течение 15 минут, пока шло тушение грузовика, автоинспекторами вводилось временное ограничение движения.

Сейчас движение со стороны Невинномысска в направлении Ставрополя осуществляется по 1 полосе, движение в обратном направлении в штатном режиме.

Ожидается специальная техника, которая ликвидирует последствия ДТП, груз будет собран, камАЗ будет доставлен к месту ремонта.