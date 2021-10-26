В Ставропольском крае медикам выплатят по 200 тысяч рублей на каждого вакцинированного

Ставропольский край ввел стимулирующие выплаты для медиков, которые ведут вакцинацию населения от коронавируса. Об этом следует из постановления правительства региона.

Документ опубликовали 26 октября на официальном интернет-портале правовой информации Ставрополья.

Стимулирующие выплаты медикам составят 200 рублей за каждого вакцинированного. Они будут выплачиваться до конца 2021 года.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что из-за ухудшающейся эпидситуации в нашем крае введена обязательная вакцинация для некоторых категорий людей, в том числе для лиц старше 60 лет, сотрудников правоохранительных органов, органов государственного и муниципального управления, работников медицинских и образовательных организаций, ЖКХ, общепита, торговли, транспорта, сферы бытовых услуг, студентов вузов и средних профессиональных образовательных организаций старше 18 лет.

Первую дозу вакцины или однокомпонентную вакцину непривитые жители края, которые вошли в число подлежащих обязательной вакцинации, должны получить до 19 ноября, вторую - до 20 декабря.

Сотрудников, не сделавших прививки, предлагается отстранить от работы на период эпидемиологического неблагополучия или же перевести на дистанционный режим работы.

- Прививку от COVID-19 первым компонентом вакцины на Ставрополье сделали почти 789 тысяч человек, из них - 5,9 тысячи за вчерашний день. Берегите себя! Будьте здоровы! – обратился Владимир Владимиров к землякам.