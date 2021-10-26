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Общество26 октября 2021 17:49

В Ставропольском крае медикам выплатят по 200 тысяч рублей на каждого вакцинированного

Из-за ухудшающейся эпидситуации в нашем крае введена обязательная вакцинация для некоторых категорий людей
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Ставропольский край ввел стимулирующие выплаты для медиков, которые ведут вакцинацию населения от коронавируса. Об этом следует из постановления правительства региона.

Документ опубликовали 26 октября на официальном интернет-портале правовой информации Ставрополья.

Стимулирующие выплаты медикам составят 200 рублей за каждого вакцинированного. Они будут выплачиваться до конца 2021 года.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что из-за ухудшающейся эпидситуации в нашем крае введена обязательная вакцинация для некоторых категорий людей, в том числе для лиц старше 60 лет, сотрудников правоохранительных органов, органов государственного и муниципального управления, работников медицинских и образовательных организаций, ЖКХ, общепита, торговли, транспорта, сферы бытовых услуг, студентов вузов и средних профессиональных образовательных организаций старше 18 лет.

Первую дозу вакцины или однокомпонентную вакцину непривитые жители края, которые вошли в число подлежащих обязательной вакцинации, должны получить до 19 ноября, вторую - до 20 декабря.

Сотрудников, не сделавших прививки, предлагается отстранить от работы на период эпидемиологического неблагополучия или же перевести на дистанционный режим работы.

- Прививку от COVID-19 первым компонентом вакцины на Ставрополье сделали почти 789 тысяч человек, из них - 5,9 тысячи за вчерашний день. Берегите себя! Будьте здоровы! – обратился Владимир Владимиров к землякам.