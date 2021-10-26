Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье26 октября 2021 18:13

Глава Ставропольского края рассказал о результатах обязательной вакцинации

Определенные категории граждан должны пройти иммунизацию из-за своей работы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Во время "Прямой линии" с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым рассказали про промежуточные результаты обязательной вакцинации. Глава региона сообщил, что уже есть положительная динамика в этом вопросе.

- Фактически за 2 дня в 20% увеличили количество привитых людей. Это связано и с обязательной вакцинацией, и с тем, что мы начали понимать, что от коронавируса никуда не деться, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об обязательной вакцинации - кому это нужно делать. Требование касается тех, кто на рабочем месте контактирует с большим количеством людей.

Ежедневно в Ставропольском крае коронавирусом инфицируются больше 400 человек, также сильно выросло количество погибших - от 30 человек каждые сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обязательная вакцинация в Ставропольском крае: кому надо привиться от коронавируса

"КП" рассказывает, почему обязательная вакцинация в Ставропольском крае необходима (подробнее)