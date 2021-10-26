Жители Ставрополья не хотят вакцинироваться из-за страха смерти после прививки

Фото: стоп-кадр прямого эфира "СвоёТВ" с губернатором Ставрополья
26 октября во время "Прямой линии" с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым рассказали, что жители региона отказываются вакцинироваться из-за страха умереть после прививки. Это не единственная причина.
Опрос проводили во всех муниципалитетах региона. В итоге, люди назвали свои причины не вакцинироваться:
- не боюсь коронавируса
- я не подопытный кролик
- люди и после вакцинации умирают
- бесплатный сыр - только в мышеловке
- опасаюсь последствий вакцинации
На это Владимиров ответил, что вакцинация - добровольное дело каждого человека. Однако важно понимать, что в условиях ухудшающейся эпидемиологической ситуации крайне важно обезопасить и самого себя, и других от коронавируса. Поэтому важно вакцинироваться и добиться коллективного иммунитета.
Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на Ставрополье ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан.