Жители Ставрополья не хотят вакцинироваться из-за страха смерти после прививки

Фото: стоп-кадр прямого эфира "СвоёТВ" с губернатором Ставрополья

26 октября во время "Прямой линии" с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым рассказали, что жители региона отказываются вакцинироваться из-за страха умереть после прививки. Это не единственная причина.

Опрос проводили во всех муниципалитетах региона. В итоге, люди назвали свои причины не вакцинироваться:

- не боюсь коронавируса

- я не подопытный кролик

- люди и после вакцинации умирают

- бесплатный сыр - только в мышеловке

- опасаюсь последствий вакцинации

На это Владимиров ответил, что вакцинация - добровольное дело каждого человека. Однако важно понимать, что в условиях ухудшающейся эпидемиологической ситуации крайне важно обезопасить и самого себя, и других от коронавируса. Поэтому важно вакцинироваться и добиться коллективного иммунитета.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на Ставрополье ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан.