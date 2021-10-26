Власти Ставрополья ужесточили контроль QR-кодов после махинаций жителей региона

Во время "Прямой линии" губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что власти ужесточили контроль за получением QR-кодов после нескольких случаев махинаций с сертификатами. Завели пять уголовных дел за подделку этих документов.

- Мы сильно ужесточили систему, которая фиксирует вас как привитого по QR-коду. Допустим, если в Георгиевске внесли (в базу — прим. "КП"), то мы знаем, когда, кто и кого внес, и мы можем проверить любую информацию о том, привит человек или нет. Пока были только поддельные сертификаты, не было людей, которые фиктивно вносили кого-либо в систему QR-кодирования, - рассказал глава региона.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что во время прямого эфира представили результаты опроса жителей региона насчет вакцинации. Респондентов спросили, планируют ли они вакцинироваться, а если нет - почему.

Ставропольцы ответили, что не хотят быть "подопытными кроликами", поэтому не вакцинируются. Также среди причин они указали, что боятся последствий после прививки.