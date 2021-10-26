На Ставрополье хотят распространить QR-коды на общественные перевозки

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 2 октября 2021 года во время прямой линии рассказал, какие изменения произойдут в области применения QR-кодов. Они используются в регионе с прошлой весны для отслеживания сфер, в которых люди чаще всего заражаются коронавирусом. Такой мониторинг позволяет местным властям принимать точечные меры.

- В этот раз без QR-кодов не пустят в рестораны, спорткомплексы и другие места массового пребывания граждан, - сообщил Владимиров и уточнил, что получить электронныйпропуск смогут привившиеся от COVID-19, переболевшие или сдавшие тест на коронавирус.

Губернатор Ставрополья также рассказал, что область применения QR-кодов будет расширена. В частности, их хотят использовать для общественных перевозок.

- Такая возможность обсуждалась на заседании по противодействию распространению коронавируса. Технологии позволяют это сделать. Главное - уберечь здоровых людей от больных, - отметил Владимров.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ставропольском крае ужесточили контроль за получением QR-кодов из-за поддельных сертификатов. Уже возбуждено пять уголовных дел.