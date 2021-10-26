На ставропольцев завели пять уголовных дел за подделку QR-кодов вакцинации

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что против нескольких жителей региона возбудили 5 уголовных дел. Три из них уже есть на руках следователей, еще два разрабатывают.

- У нас есть 3 уголовных дела сегодня, 2 уголовных дела в разработке. Поддельный сертификат обошёлся человеку от 1 200 рублей до 3 000 рублей, - заявил Владимиров.

Из-за случаев махинаций власти решили ужесточить контроль за использованием QR-кодов в общественных местах, а также за источником их получения.

Напомним, 26 октября прошла восьмая в 2021 году "Прямая линия" губернатора, во время которой он ответил на многие интересующие население вопросы. В том числе, он рассказал о том, что сам переболел коронавирусом.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что грозит тем, кто подделал сертификат о вакцинации. За изготовление подделки грозит до 2 лет тюрьмы, за продажу - до 3 лет тюрьмы. А за покупку - до года. Кроме того, за использование документа на работе или в учебе можно получить штраф до 80 тысяч рублей либо два года обязательных работ.