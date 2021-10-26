Новые автобусы с Москвы выпустят на маршруты Ставрополя 15 ноября

Во время "Прямой линии" губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что новые автобусы, которые региону отправили с Москвы, выйдут на рейсы с 15 ноября. Они станут частью транспортной системы Ставрополя.

Владимиров объяснил, что процесс передачи автомобилей затянулся, поэтому автобусы все еще не появились на маршрутах. Планировали сделать это 15 октября, но не смогли.

Также во время прямого эфира житель краевой столицы пожаловался на постоянные пробки в центре Ставрополя. По его словам, власти должны модернизировать дороги, которые построили еще в СССР, и пересмотреть работу транспортной системы города.