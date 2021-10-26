Власти Ставрополья создадут отдельные бригады "Скорой помощи" для COVID-пациентов

Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в скором времени в регионе создадут специальные бригады "Скорой помощи", которые будут работать только с ковид-пациентами. Таким образом власти хотят облегчить нагрузку на больницы, в которых выделяют койки для инфицированных.

- На данный момент мы показали практически двукратный рост числа заявок, поступающих в скорую помощь, на ту же самую сеть, что и год назад. Сейчас создаем бригады неотложек, которые будут работать только по коронавирусным больным, по ПЦР-тестам. Однако это будут все те же врачи, их число не может увеличиваться, поэтому собираемся привлекать к помощи снова волонтёров и студентов-медиков, - рассказал Владимиров.

Число заявок, о которых говорит губернатор, дошло до 1,5 миллиона. Отметим, что сейчас в регионе остро встал вопрос ковид-коек. Правительство не хочет отдавать для пациентов с COVID-19 больше трети мест в межучреждениях, потому что это может стать большим ударом для всей системы здравоохранения.

Поэтому Владимиров рассказал, что власти разрабатывают идею разворачивать ковид-койки в недостроенных ТЦ и гостиницах Ставрополья.