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Экономика26 октября 2021 23:07

Аграрии Ставрополья в 2022 году будут выращивать в два раза больше картофеля

Губернатора в прямом эфире разъяснил, почему цена на овощи так поднялась
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Во время "Прямой линии" губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что в 2022 году аграрии повысят урожайность картофеля вдвое. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что цены на картошку взлетели почти в два раза.

На это Владимиров ответил, что все еще можно найти плод в прежнюю цену (32-35 рублей), но такая проблема действительно есть. Он связал это с капитализмом: увеличиваются зарплаты и улучшается образ жизни человека, значит, растут и цены.

Но задачу увеличить урожайность все-таки поставил.

- Мы планируем в 2 раза увеличить объемы производство картофеля на будущий год. Это точно. Мы создаем краевую программу программу по развитию овощеводства, которая позволит региону на 100 % по овощам быть самообеспеченными, - рассказал глава региона.

"Комсомолка" рассказала, почему подорожала картошка, и где можно ее купить по низкой цене.