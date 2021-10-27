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Происшествия27 октября 2021 9:00

В Минеральных Водах столкнулись две легковушки, пострадали три человека

Амбулаторное лечение назначено двоим пассажирам отечественной машины. Водители в ДТП не пострадали
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Инцидент произошел 26 октября, около 12:00, на улице Железноводской в Минеральных Водах. Там водитель автомобиля Тойота, двигаясь по со стороны ул. Гагарина в сторону ул. 50 лет Октября, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Лада Приора.

С серьезными травмами в больницу доставили 37-летнего пассажира иномарки.

Амбулаторное лечение назначено двоим пассажирам отечественной машины. Водители в ДТП не пострадали.

За рулем Тойоты был 37-летний местный житель, который был трезв. По факту происшествия проводится проверка.