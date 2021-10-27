Уровень безработицы в Ставропольском крае сократился в 5,5 раза

С марта 2021 года на рынке труда Ставропольского края наметилась положительная динамика. Об этом рассказали в региональном министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным краевого Росстата, общий уровень безработицы на Ставрополье за этот период снизился до 4,6% по методологии Международной организации труда (в среднем по России – 4,7%).

Уровень регистрируемой безработицы сократился по сравнению с прошлым годом в 5,5 раза и составил 1,1% от общей численности экономически активного населения края (на аналогичную дату 2020 года – 6,0%).

Это на 69,1 тыс. безработных меньше, чем на начало года (на аналогичную дату 2020 года – 83,3 тыс. человек).

Работодателями в краевой банк вакансий заявлено 141,3 тыс. свободных рабочих мест, или 128,5% от запланированного годового показателя.

По состоянию на 30 сентября 2021 года в нем насчитывается 34,4 тыс. вакансий, что на 10,5 тыс. единиц больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Коэффициент напряженности составил 0,4 на одну заявленную вакансию (на аналогичную дату прошлого года – 3,5). С начала года в учреждения занятости региона за содействием в поиске работы обратилось 60,3 тыс. человек, из них трудоустроено 28,2 тыс. человек, или 46,7%.

Также реализуется комплекс мер по восстановлению численности занятого населения в Ставропольском крае до «допандемических» значений 2019 года.