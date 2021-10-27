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Общество27 октября 2021 9:44

В Ставрополе зимним видам спорта будут обучаться около 300 юных спортсменов

На этапы спортивной подготовки принимаются дети с 3-х лет с медицинской справкой об отсутствии противопоказаний для занятий спортом
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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На обучение в секциях школы зимних видов спорта «Наследие» в Ставрополе уже зачислили 293 маленьких спортсмена. 213 из них – на фигурное катание, а 80 ребят будут заниматься хоккеем.

Школа продолжает набор детей на бесплатное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, она открылась в Ставрополе в этом году под эгидой знаменитого фигуриста, призера Олимпийских игр Ильи Авербуха.

На этапы спортивной подготовки принимаются дети с 3-х лет с медицинской справкой об отсутствии противопоказаний для занятий спортом. Форму заявки необходимо заполнить на сайте школы https://naslediesport.ru/stw . Здесь же есть подробная информация о перечне необходимых документов.

Напомним, на прилегающей к спортивной школе территории разбили новый сквер. Работы по его благоустройству почти завершены.

В нем проложили пешеходные дорожки и подъездные пути с разметкой.

Обустроили 120 парковочных мест, детскую площадку с современным игровым оборудованием и безопасным резиновым покрытием, расставили более 20 лавочек и столько же урн.