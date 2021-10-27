На Ставрополье за сутки от коронавируса скончалось 33 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом сообщил губернатор на своей странице в Инстаграм.

Число умерших в регионе за весь период пандемии достигло 3884. За вчерашний день коронавирусом на Ставрополье заболело 419 человек.

Так, наш край снова установил рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки. Победить болезнь за весь период пандемии смогли 75206.

- Для противодействия распространению болезни мы принимаем новые профилактические меры. В частности с 30 октября по 7 ноября на Ставрополье объявлены нерабочие дни. Это поможет прервать цепочки распространения вируса. Но к формированию коллективного иммунитета против COVID-19 мы пока не так близки. Необходимо наращивать темпы иммунизации, - подчеркнул губернатор края. Прививку от COVID-19 первым компонентом вакцины на Ставрополье сделали 796 тысяч человек. Из них 7,4 тысячи получили укол за последние сутки - это примерно в 3-4 раза больше, чем было в начале этого месяца.