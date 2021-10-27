В Ставрополе улицу Ленина могут расширить до четырех полос

В Ставрополе рассмотрят вопрос расширения улицы Ленина до четырех полос для движения. Об этом сообщил губернатор края. Так, накануне во время «Прямой линии» один из горожан пожаловался на загруженность дорог.

По словам мужчины, количество транспорта только увеличивается, из-за чего пропускной способности не хватает.

Владимир Владимиров ответил ставропольцу, что работы для улучшения ситуации проводятся на постоянной основе. Уже расширили проспект Кулакова, Старомарьевское шоссе, улицы Доваторцев, Серова, Космонавтов.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в аэропорту Ставрополя задерживают прилет и вылет по трем рейсам. Об этом сказано на официальном сайте организации.

Речь идет о рейсах «Москва-Ставрополь» (из Внуково и Шереметьево) и «Санкт-Петербург-Ставрополь». Причина задержки - туман. Прилеты уже перенесли на два часа. Такая же ситуация с маршрутками из Ставрополя.