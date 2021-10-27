Ставропольские больницы получили новое медицинское оборудование

В Ипатовскую, Изобильненскую районные больницы, а также в городскую клиническую больницу № 2 и больницу скорой медицинской помощи Ставрополя поступили четыре рентгеновских диагностических комплекса.

Эндоскопический комплекс отправился в Апанасенковскую районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Медицинскую технику закупили на средства компании в рамках партнерского диалога с правительством края.

– КТК-Р отличает социальная ответственность – за годы ее присутствия в регионе закуплены десятки единиц медицинской техники, автомобилей «скорой помощи», открыты новая поликлиника и врачебные амбулатории, – сказал Владимир Владимиров.

До конца года краю планируется передать еще два палатных рентгена. Также гендиректор «КТК-Р» сообщил о намерении компании продолжать собственные социальные программы в будущие годы, причем не, только по «медицинскому» направлению.