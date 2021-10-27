Ставропольские автоинспекторы спасли жизнь жительнице Кисловодска

Инспекторы Андрей Грищенко и Руслан Мартиросов

История спасения женщины произошла в минувшие выходные в Кисловодске.

Вечером сотрудники дорожно-патрульной службы во время патрулирования территории в районе моста через реку Ольховка заметили стоящую лицом к воде женщину. Сначала никаких подозрений она не вызывала: стояла тихо, спиной к патрульному экипажу. Однако спустя некоторое время она внезапно перелезла через перила, и автоинспекторы услышали плачь.

Инспекторы Андрей Грищенко и Руслан Мартиросов подбежали к мосту и предотвратили попытку ставропольчанки спрыгнуть в воду.

Полицейские начали успокаивать женщину и во время общения выяснили, что причиной поступка стала сильная ссора с супругом. Разговоры по душам понемногу успокоили ее.

На место прибыли мама и муж кисловодчанки.

Автоинспекторам удалось примирить супругов. Уже через 15 минут конфликт был исчерпан и члены семьи уехали домой. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.