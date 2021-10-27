Новогодние подарки на Ставрополье получат более 136 тысяч школьников

Как рассказали в министерстве образования Ставропольского края, каждый такой подарок - это 1,5 килограмма конфет от лучших отечественных производителей. Перечень конфет согласован с региональным управлением Роспотребнадзора.

Новогодние подарки дети получат в рамках школьных новогодних мероприятий, которые пройдут на Ставрополье с 20 по 28 декабря текущего года.

Кроме того, в рамках традиционной губернаторской благотворительной елки дополнительно сладкие подарки получат 3400 детей от 3-х до 12 лет, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, а также ребята, достигшие в этом году высоких результатов в учебе, культуре, спорте, общественной деятельности.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что благотворительную новогоднюю елку планируется провести с 20 по 27 декабря 2021 года в трех городах: Ставрополь, Нефтекумск и Пятигорск.