В Ставропольском крае открыто 145 прививочных пунктов

Кампания по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции на Ставрополье продолжает набирать обороты.

Ежедневно прививки получают по несколько тысяч человек. В краевом минздраве сообщили, что общее число привитых первым компонентом на сегодня достигло 796 359 человек. Полностью завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции более735 тыс.человек.

Среди тех, кто привился от коронавируса, более 245 тыс. человек в возрасте старше 60 лет. Прививочная кампания продолжается.

Для удобства жителей во всех территориях края открыты прививочные пункты, сегодня их уже 145, часть из них работает круглосуточно.

Также в крае открываются мобильные пункты, работают выездные бригады для проведения вакцинации на рабочем месте в организациях и предприятиях края. Напомним, запись на иммунизацию доступна на региональном портале государственных услуг 26gosuslugi.ru, на едином краевом портале здравоохранения zdrav26.ru, по телефонам регистратуры поликлиники по месту жительства и единому номеру «122».

Список прививочных пунктов по округам, где можно вакцинироваться от COVID-19:

ГБУЗ СК «Александровская РБ»:

1.-районная поликлиника (круглосуточно), с.Александровское, ул.Красноармейская, д. 296

2. - с. Калиновское, ул.Ленинская, д.76

3. - с. Круглолесское, ул. Комсомольская, д.10

ГБУЗ СК «Андроповская РБ»:

1. - районная поликлиника, стационар, с. Курсавка (круглосуточно), ул. Войтика, д. 205

2.-с. Янкуль, ул. Победы, д. 8

3.- с. Крымгиреевское, . Строителей, д. 6

4. - с. Казинка, ул. Советская , д. 15

5. - с. Водораздел, ул. Шоссейная, д. 17

6. - с. Н. Янкуль, ул. Комсомольская, д. 8

7. - с. Воровсколесское, ул.Красная, д. 97

8. - с. Солуно-Дмитриевское, ул. Григорьева, д.1/2

ГБУЗ СК «Апанасенковская РБ», с. Дивное, ул. Кашубы , д. 2

ГБУЗ СК «Арзгирская РБ»:

1. - районная поликлиника, с. Арзгир, ул. Кирова, д. 1

2. - стационар,с.Арзгир, ул. Кирова, д. 11

3. - с.Каменная Балка, ул. Школьная, д. 26

4. - п. Чограйский, ул. Мира, д. 2

5. - с. Петропаловское, ул. Красная, д. 9

6. - с. Новоромановское, ул. Конституционная, д. 62 а

7. - с. Родниковское, ул. Бульварная, д. 73

8. - с. Серафимовское, ул. Ленина, д. 42

9. - с. Садовое, ул. Красная, д. 68

ГБУЗ СК «Благодарненская РБ»:

1.- районная поликлиника, г. Благодарный,ул.Однокозова, д. 162

2.- с. Бурлацкое, пер. Больничный, д. 1

3 - с. Александрия, ул. Столбовая, д. 29

ГБУЗ СК «КЦ СВМП №1», Буденновский округ:

1. –г. Буденновск,Городская поликлиника,мкр. 7, проспект Энтузиастов, д. 14в

2. -с. Прасковея, ул. Борцов Революции, д. 32а

3. -с. Покойное, ул. Столбовая, д. 51

4. - г. Буденновск, пр. Калинина, 2

5. –с. Стародубское, ул. Анджиевского, д. 64

6. - с. Архангельское, ул. Совхозная, д. 2

7. - с. Орловка, ул. Ленина д. 62

8. – с. Красный ул. Октябрь, ул. 50 лет Октября д. 5

9. - п. Искра ул. Октябрьская д. 1

10. –с. Преображенское, ул. Советская, д. 67

11. - п. Терек, ул. Школьная, д. 20

12. - п. Терский, пер. Врачебный, д. 5

13. - п. Томузловское, ул. Ленина, д. 110

14. - с. Новая Жизнь, ул. Кировская, д. 19 д

15. - п. Виноградный, ул. Юбилейная, д. 1

16. - с. Архиповское, ул. Советская, д. 150

17. - п. Катасон, ул Совхозная, д. 53

18. –п. Доброжеланный, ул. Ленина, д. 33

ГБУЗ СК «Георгиевская РБ»:

1.- городская поликлиника, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 56

2.- ст. Незлобная, ул. Базарная, д. 30

3. -с. Александрийская, ул.Урицкого, д. 23

4. -с. Краснокумское, ул. Юбилейная, д. 4

ГБУЗ СК «Грачевская РБ», с. Грачевка, ул. Южная, 53

ГБУЗ СК «Изобильненская РБ»:

1. – городская поликлиника, г. Изобильный, ул. Колхозная, д. 2

2. - п. Солнечнодольск, бульвар Энергетиков, д. 17

3. - п. Рыздвяный, ул. Южная, д. 10

ГБУЗ СК «Ипатовская РБ»,г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 106

ГБУЗ СК «Кировская РБ»:

1. - районная поликлиника, г. Новопавловск, ул. Кирова, д. 35

2. - ст. Советская, ул. Революционная, д. 120

3. - ст. Марьинская, ул. Лермонтова, д. 32а

4. - ст. Зольская, ул. Крупской, д. 40

ГБУЗ СК «Кочубеевская РБ»:

1. - с. Кочубеевское, ул. Восточная, д. 63

2. - с.Казминское, ул. Калинина, д. 31

3. -с. Ивановское, ул. Юбилейная, д. 15

ГБУЗ СК «Красногвардейская РБ»:

1.- районная поликлиника, с. Красногвардейское, ул. Ярмарочная, д. 1.

2.- с. Ладовская Балка, ул. Мира, д. 2

3. - с. Дмитриевское, ул. Октябрьская, д. 21

4. - с. Преградное, ул. Октябрьская, д. 8

5.- с. Привольное, ул. Ленинская, д. 31

6. - с. Новомихайловское, пер. Школьный, д. 6

7.- с. Покровское, ул. Шоссейная, д. 95

8. - с. Родыки, ул. Памяти Одиннадцати, д. 22

9. - п. Медвеженский, ул. Школьная. д. 27

10. -п. Коммунар, Школьная, д. 47

11. - п. Штурм, ул. Комсомольская, д. 4/2

12. - х. Средний, ул. 60 лет Октября, б/н

мобильные прививочные пункты в с. Красногвардейском:

- ТЦ «Универмаг», ул.Дружбы, 3

- МФЦ,ул.Ленина, 61

ГБУЗ СК «Курская РБ»:

1. - районная поликлиника, ст. Курская, п. Школьный, 6

2. - районная больница, приемное отделение (круглосуточно),ст. Курская,ул. Ессентукская, 47

3.- с. Русское, ул. Школьная, д. 50 д

4. - ст. Галюгаевская, ул. Ленина, д. 1 (круглосуточно)

5. - с. Ростовановское, ул. Ленина, д. 10

6. - с. Серноводское, ул. Курортная, д. 77б

7. - с. Эдиссия, ул. Свердлова, д. 11

8. - с. Стодеревская, ул. Терешковой, д. 43

ГБУЗ СК «Левокумская РБ»:

1. - районная поликлиника, с. Левокумское, ул. Калинина,92а

- приемный покой, с. Левокумское, ул. Гагарина, д. 5

2. - с. Величаевское, ул. Энгельса, д. 4

3. - с. Урожайное, ул. Гулая, д. 72

4. - с. Правокумское, ул. Пухова, д. 36

ГБУЗ СК «Минераловодская РБ»:

1. - городская поликлиника, г. Минеральные Воды, ул. Горская, 76

2. - ст. Нагутская, ул. Пролетарская, д. 16

3. - с. Прикумское, ул. Ленина, д. 53

4. - п. Анджиевский, ул. Исакова, д. 11

ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ»:

1. - городская поликлиника, г. Нефтекумск, мкр. 3, д. 7

2.- с. Ачикулак, ул. Гвардейская, д. 13

3. - п.Затеречный, ул. Строительная, д. 1

4.- а. Тукуй-Мектеб, ул. Кирова, д. 21

5. - с. Каясула, ул. Ю. Бойко, д. 24

ГБУЗ СК «Новоалександровская РБ»:

1. - городская поликлиника, г. Новоалександровск, пер. Больничный, д. 1

2. - ст.Григорополисская, ул. Водопроводная, д. 56

3. –ст.Расшеватская, ул. Почтовая, д. 9

4. –п.Темижбекский, ул. Кооперативная, д. 19

5. - ст. Кармалиновская, ул. Школьная, д. 4/1

6. - п. Красная Зоря, ул. Ленина, д. 15

7. –с.Раздольное, ул. Мира, д. 9

8. - п. Радуга, ул. А. Павлова, д. 21

9. - п.Горьковский, ул. Комсомольская, д. 25

ГБУЗ СК «Новоселицкая РБ»:

1. - районная поликлиника, с. Новоселицкое, ул., Шоссейная, д. 13

2.- районная больница (круглосуточно), с. Новоселицкое, ул., Шоссейная, д. 13

3. с. Чернолесское, ул. Октябрьская, д. 193

ГБУЗ СК «Петровская РБ»:

1. - районная поликлиника, г. Светлоград, проспект генерала Воробьёва, 1

2. - с. Гофицкое, ул. Советская, д.22

3. - с. Благодатное, ул. Побережная, д. 2

ГБУЗ СК «Предгорная РБ»:

1.- районная поликлиника, ст. Ессентукская, ул. Павлова,4

2 - с. Винсады, ул. Ленина, д.21а

3. - с. Юца, ул. Луценко, 118

4. - ст. Суворовская, ул. Советская,1

4. - с. Юца, ул. Луценко, д.118

5. - ст. Боргустанская, ул. Кооперативная,д.18

6. - п. Пятигорский, ул. Красноармейская, д.25

7. - ст. Бекешевская, ул. Больничная, д.22

ГБУЗ СК «Советская РБ», г. Зеленокумск, ул. Заводская, д. 34

ГБУЗ СК «Степновская РБ», с. Степное, ул. Додонова, д 22, корп. 2 (круглосуточно)

ГБУЗ СК «Труновская РБ»:

1. - районная поликлиника, с. Донское, ул. Солнечная, д. 26

2. - с. Безопасное, ул. Комарова, д. 76

3. - врачебная амбулатория, с. Труновское, ул. Ленина, 21

ГБУЗ СК «Туркменская РБ» (круглосуточно), с. Летняя Ставка, ул. больничная, д. 5

ГБУЗ СК «Шпаковская РБ», г. Михайловск, ул. Ленина, д. 1

ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника»:

1. г. Ессентуки,ул. Кисловодская, д. 26 а

2. - ул.Шоссейная, 10

3. –ул. К.Маркса, 34

ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»:

1. - ГП № 1, Железноводск,ул.Чапаева, 29

2. - ГП № 2, п. Иноземцево, ул. 8 Марта, д. 5а

3. – ФАП, п. Капельница, ул. Зори Машука, д.7

4. - дневной стационар 2 ГП, п. Иноземцево, ул. Промышленная, 9

5. - Городская больница, г. Железноводск, приемный покой (круглосуточный), Чапаева, 5

Кисловодск:

ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница», ул. Кутузова, д. 127

ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1», ул. Первомайская, д. 10

ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска:

1. - ул. Низяева, д. 33

2. - ул. Степная, д. 10

3. - ул. Шевченко, 7

4. - ул. Гагарина, д. 57 (круглосуточно)

Пятигорск:

ГБУЗ СК «Пятигорская городская поликлиника №1», Пятигорск, улица Первая Бульварная, 37

ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 3»,пос. Горячеводский, ул. Ленина, д. 29

ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница №2», Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2/3

Ставрополь:

ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника №1» г. Ставрополя, ул. Ломоносова, д. 5

ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 2» г. Ставрополя:ул. Мира, д. 165,

Старомарьевское шоссе, д. 3

ГАУЗ «Городская поликлиника №3» г. Ставрополя, пр. Юности, 42

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический многопрофильный центр», ул. Тюльпановая, д. 12/2

ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 5» г. Ставрополя, ул. Воронежская, д. 14 а

ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 6» г. Ставрополя, ул. Доваторцев, д. 75а

ГБУЗ СК «Городская клиническая консультативно-диагностическая поликлиника» г. Ставрополя, ул. Серова, д. 281-А