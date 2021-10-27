На Ставрополье к 27 октября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

В Ставрополе на сегодняшний день коечный фонд для ковид-пациентов задействован полностью Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье 27 октября установлен новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 419 человек. Число зараженных в крае достигло 96026.

«КП-Ставрополь» выявила районы. Где больше всего зараженных коронавирусом за сутки. В этом списке лидирует краевой центр. Так, за сутки в Ставрополе коронавирусом заболело 82 человека.

На втором месте оказался Георгиевский городской округ. Там зафиксировано 28 случая. На третьем месте расположился Буденовский район, 25 человек. В Кисловодске за вчерашний день заболело 23 человека. В Петровском округе – 21.

В Ставропольском крае за вчерашний день от коронавируса скончались 33 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших в регионе достигло 3884. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Напомним, что в Ставрополе на сегодняшний день коечный фонд для ковид-пациентов задействован полностью. Об этом «КП-Ставрополь» сообщил главный врач станции скорой помощи Антон Фарсиянц.

По его словам, в краевом центре за сутки госпитализируют по 60- 80 человек с подозрением на коронавирус.

- Чтобы госпитализировать тяжелобольных горожан, нередко приходится везти их в город Невинномысск и в ЦРБ Кочубеевского района. Ситуацию осложняют также пациенты, которые приезжают из районов и округов нашего региона в Ставрополь, чтобы вызвать бригаду скорой и попасть в больницу, - объясняет Антон Фарсиянц.